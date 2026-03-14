Nella settimana dal 16 al 21 marzo 2026, Hope rivela a Brooke di provare dei sentimenti per Finn. Questa confessione provoca reazioni e preoccupazioni tra i personaggi della soap. La scena si svolge mentre Hope si apre con sua madre, portando alla luce un sentimento che potrebbe influenzare le dinamiche tra i protagonisti. I dettagli delle ripercussioni sui rapporti verranno approfonditi negli episodi successivi.

© US Mediaset Una rivelazione della figlia Hope innesca le preoccupazioni di Brooke Logan nei prossimi episodi di Beautiful. Messa alle strette, la ragazza confessa infatti alla madre di provare dei sentimenti per Finn, il marito di Steffy. Una vera e propria attrazione che Hope non riesce più a controllare, proprio come Finn, che cerca comunque di mantenere le distanze. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda, questa settimana, dal lunedì al sabato alle 13:40 su Canale 5. È possibile vederla anche in streaming in diretta ed è disponibile on demand su Mediaset. Beautiful, anticipazioni da lunedì 16 a sabato 21 marzo 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: Hope confessa a Brooke che prova dei sentimenti per Finn

Articoli correlati

Beautiful anticipazioni dal 16 al 21 marzo: Hope ammette i suoi sentimenti per FinnLeggi tutte le anticipazioni di Beautiful dal 16 al 21 marzo: cosa succede nella soap opera di Canale 5? Ecco la trama della settimana.

Altri aggiornamenti su Beautiful anticipazioni dal 16 al 21...

Temi più discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 16 al 21 marzo; Beautiful, le trame dal 16 al 21 marzo 2026; Beautiful, le anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026; Beautiful , anticipazioni dal 16 marzo. Finn e Hope e il loro legame pericoloso.

Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: Hope confessa i suoi sentimenti per FinnTrame e anticipazioni settimanali di Beautiful (16-21 marzo 2026) Le anticipazioni di Beautiful dal 16 al 21 marzo 2026 rivelano sviluppi molto intensi nelle vicende della soap americana. Al centro de ... spettegolando.it

Beautiful, anticipazioni dal 16 al 21 marzo 2026: Hope confessa i sentimenti per FinnAnticipazioni Beautiful 16-21 marzo 2026: Hope ammette i sentimenti per Finn, Brooke la mette in guardia. Luna figlia di Bill, Ridge vuole cambiare ruolo. lifestyleblog.it

Beautiful Italy facebook

Beautiful, anticipazioni 16-21 marzo 2026: Hope confessa i suoi sentimenti per Finn, tensione con Steffy x.com