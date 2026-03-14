Apc Gonna ‘christie’ Mini | Verdetto Finale

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha emesso il verdetto finale sulla gonna ‘Christie’ di A.p.c. Mini, confermando la decisione presa nel corso del procedimento legale. La vicenda ha coinvolto il marchio e l’oggetto del contendere, portando alla conclusione delle procedure giudiziarie. Nel testo si menzionano anche i dettagli riguardanti la nota di trasparenza e l’utilizzo di link di affiliazione.

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