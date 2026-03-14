? LIVE! Inter-Atalanta tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 15:00 si gioca la sfida tra Inter e Atalanta. L’Inter schiera un modulo 3-5-2 con Sommer in porta e una linea difensiva composta da Bisseck, Akanji, De Vrij e Carlos Augusto. A centrocampo ci sono Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic e Dimarco, mentre in attacco sono schierati Esposito e Thuram. Seguiamo gli aggiornamenti in diretta.

Inter-Atalanta (15.oo). Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu A disp. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Darmian, Luis Henrique, Mkhitaryan, Diouf, Frattesi, Kaczmarski, Lavelli, Bonny. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Kossounou, Hien, Ahanor, Bellanova, Bakker, Ederson, Musah, Kamaldeen, Krstovic, De Ketelaere. Arbitro: Manganiello (sez. di Pinerolo) Gli aggiornamenti in diretta. 14.35 – Le parole di Carnesecchi a Dazn: “Stiamo molto bene e siamo preparati, dobbiamo tornare sulla strada giusta, oggi può essere la giornata per risollevarsi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati ? LIVE! Atalanta-Inter, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta-Inter (20:45) Atalanta: in attesa… Inter: in attesa… Arbitro: La Penna (sez. Leggi anche: ?LIVE! Genoa-Atalanta 0-0: tutti gli aggiornamenti in diretta LIVE ATALANTA-INTER: FUORICLASSE presenta il pre-partita in DIRETTA | Serie A Enilive Una raccolta di contenuti su LIVE Inter Atalanta tutti gli... Temi più discussi: Inter - Atalanta in Diretta Streaming | DAZN IT; Inter-Atalanta, tutto quello che c'è da sapere; Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Inter-Atalanta, Sky o Dazn? Dove vederla in tv e in streaming. Diretta Inter-Atalanta, segui il live della partitaSegui e commenta la diretta della partita di Serie A Inter-Atalanta, in calendario oggi con fischio d'inizio alle 15 ... calcioatalanta.it Serie A, oggi Inter-Atalanta - La partita in direttaInter e Atalanta tornano in campo in Serie A. Oggi, sabato 14 marzo, a San Siro si gioca uno dei big match della ventinovesima giornata di campionato. Entrambe le squadre vanno a caccia del riscatto: ... adnkronos.com #Inter- #Atalanta, le formazioni ufficiali x.com Intervista a Davide Frattesi e le parole delle legend Diego Milito e Walter Samuel In più Beatrice Merlo, Richi Agbonifo, quiz, stats e tanto altro Tutto nel Matchday Programme di Inter-Atalanta https://bit.ly/4uuSgbA - facebook.com facebook