Se stai pensando di cambiare lavoro o hai un sogno nel cassetto, Giove potrebbe influenzare le decisioni di molte persone. I social sono pieni di discussioni sugli effetti degli astri e sui segni più favoriti in questo periodo. Le persone seguono con attenzione le previsioni e gli oroscopi per capire come i pianeti possano incidere sulle loro scelte quotidiane.

Se c’è una cosa che interessa i social più delle polemiche spicciole, sono i movimenti delle stelle e dei pianeti. L’ astrologia sta avendo un revival su TikTok: non c’è da stupirsi se in tempi di crisi globale si cerchino buone notizie dove si può. Eccone una: Giove non è più retrogrado, il che significa che possiamo contare su ottimismo, abbondanza e buone occasioni. Del resto, se chiediamo consiglio a ChatGPT, che c’è di male ad affidarci ai pianeti? Gli effetti di Giove retrogrado. Tutti conoscono Mercurio retrogrado, ma anche Giove ha una dinamica simile. Da novembre, Giove è stato retrogrado nel segno del Cancro, mettendo in discussione molte certezze. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vuoi cambiare lavoro o hai un sogno nel cassetto? Giove è qui per dare una mano. L’oroscopo con i segni più avvantagiati

