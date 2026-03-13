Valentino Garavani Gilet Reversibile Valentino ‘toile | Gu…

Un nuovo gilet reversibile di Valentino, realizzato in tessuto toile, è stato presentato di recente. La collezione include un modello che combina due stili in un unico capo, offrendo versatilità e stile. La linea, caratterizzata da dettagli distintivi, si rivolge a chi cerca un capo pratico senza rinunciare all’eleganza. La presentazione del prodotto è stata annunciata attraverso canali ufficiali del marchio.

La doppia natura del 'Toile Iconographe': dal blu all'interno nero. Il gilet Valentino Garavani 'Toile Iconographe' si distingue immediatamente per la sua architettura reversibile, una scelta di design che trasforma un capo d'abbigliamento in due esperienze estetiche distinte. La superficie esterna presenta un motivo 'Toile Iconographe' stampato su tessuto in nylon, caratterizzato da una colorazione blu all-over che domina l'estetica generale.