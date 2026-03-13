una relazione tossica un coro di complici una club track che chiude una storia riscritta dagli altri

Una relazione tossica si dipana tra le parole di una canzone, con un coro di complici che si uniscono in un testo che chiude una storia scritta dagli altri. La frase

« Get out of my head, you and all of your friends » (« Fuori dalla mia testa, tu e tutti i tuoi amici »). In “About Me” basta questa frase per capire che non siamo nel territorio delle canzoni che chiedono permesso o comprensione: qui si esce, si chiude, si taglia netto. Takao Wazowsky — quel Marco D’Atanasio che dalle colline umbre ha saputo reinventarsi più volte, passando dal metallo rovente dei Burn It Down alle vibrazioni sincopate dell’elettronica— torna con un brano che non ha la pazienza dei chiarimenti, e infatti non li concede: prende una relazione tossica, il suo teatro di scuse e comparse, e la trascina in mezzo ai sub e alle luci. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

