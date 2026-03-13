Tutto su Eres Body ‘tralala Luxe’

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco di lusso: lana, cashmere e il pannello a coste del ‘Tralala Luxe’. L’analisi del body Eres ‘Tralala Luxe’ ci porta direttamente nel cuore della sartoria italiana, dove la scelta dei materiali definisce immediatamente l’appartenenza al segmento del lusso accessibile. Il capo si distingue per la composizione dichiarata in maglia mista di lana e cashmere, un abbinamento che rappresenta lo standard di eccellenza per chi cerca calore senza rinunciare alla morbidezza tattile tipica delle fibre pregiate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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