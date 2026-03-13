Surface Pro | sconto lampo di 200€ su Amazon

Su Amazon è in corso un'offerta che permette di acquistare il Microsoft Surface Pro da 12 pollici con processore Snapdragon X Plus a 799 euro, invece di 999 euro. L'offerta è valida solo per un breve periodo e riguarda un modello con specifiche tecniche avanzate. La promozione ha attirato l'attenzione di molti acquirenti interessati a un dispositivo di ultima generazione.

Un'offerta lampo su Amazon ha fatto crollare il prezzo del Microsoft Surface Pro da 12 pollici con processore Snapdragon X Plus, scendendo da 999 euro a soli 799 euro. Questo sconto di 200 euro rende accessibile un dispositivo ibrido che combina le funzioni di tablet e laptop, offrendo una soluzione versatile cerca flessibilità lavorativa. L'acquisto è reso ancora più agevole grazie alla possibilità di rateizzare l'importo tramite Cofidis con tasso zero, eliminando la barriera dell'esborso immediato. Il dispositivo, spedito rapidamente con i servizi Prime, arriva in pochi giorni senza costi aggiuntivi, trasformando una spesa importante in un investimento gestibile per l'utente finale.