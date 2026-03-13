Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20 si tiene l’estrazione del Superenalotto a Milano. Insieme vengono estratti anche i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto. Questo appuntamento si ripete ogni settimana con l’obiettivo di determinare i numeri fortunati che potrebbero portare premi ai giocatori. L’evento coinvolge appassionati e scommettitori in tutta Italia.

Milano, 13 marzo 2026 – Anche questa sera, venerdì 13 marzo, alle ore 20 va in scena la caccia sfrenata alla sestina vincente del Superenalotto. In palio c’è un montepremi sempre più ricco da bene 133.7 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato realizzato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Segui con noi in diretta gli aggiornamenti dell’estrazione dalle ore 20. Gratta e Vinci, premio da 1 milione di euro: festa alla Tabaccheria a Brembate Superenalotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superenalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 13 marzo 2026: estrazione e numeri vincenti

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