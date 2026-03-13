Referendum sulla giustizia le iniziative del Pd e di Uniti a sinistra per Francavilla

Il Partito Democratico e Uniti a sinistra per Francavilla hanno predisposto tre presidi nel territorio per sabato 14 marzo, dalle 10 alle 13. L’obiettivo è informare i cittadini sul no al referendum sulla giustizia e raccogliere eventuali commenti o domande sulla questione. Le iniziative si svolgono in diverse zone della città e sono aperte a tutti.

Il Partito Democratico di Francavilla e Uniti a sinistra per Francavilla organizzano per sabato 14 marzo, dalle ore 10 alle ore 13, tre presidi sul territorio per informare la cittadinanza sul no al referendum sulla giustizia. I tre presidi si terranno in piazza Sirena, all'Asterope e nella area del porto. “L'iniziativa unitaria, che coinvolge anche la Cgil Chieti, rientra in una visione politica più ampia di coesione delle forze progressiste che dovra consolidarsi contro l'arroganza della destra che svela il suo vero volto a tutti i livelli: internazionale, nazionale, regionale e cittadino. Non esiste un solo aspetto di questa riforma che porti vantaggi ai cittadini ma solo concentrazione del potere in poche mani” dichiarano Livio Bove (segretario Pd Francavilla) e Moreno Bernini (Uniti a sinistra per Francavilla). 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Le ragioni del sì, in Irpinia le iniziative per il referendum sulla giustizia Referendum sulla giustizia, sei comitati uniti per sostenere le ragioni del "Sì" /VIDEOLa Sala del Leccio ha ospitato la presentazione unitaria dei Comitati a sostegno del "Sì" al prossimo referendum confermativo sulla riforma... Tutto quello che riguarda Referendum sulla giustizia le... Temi più discussi: Referendum sulla Giustizia, le ragioni del Sì e del No a confronto; Referendum sulla giustizia, ecco le cose da sapere; Referendum sulla giustizia, voci a confronto sulla posta in gioco; Referendum sulla giustizia: le ragioni del si e del no. Referendum giustizia, Musumeci choc al convegno per il Sì: Attendo le dimissioni di Mattarella, Meloni in imbarazzo sul palcoDurante il convegno per il Sì alla riforma della giustizia a Milano, Musumeci attacca: Attendo le dimissioni di Mattarella. Meloni in imbarazzo sul palco. la7.it Sondaggi politici Referendum giustizia: vincerà il SI o il NO? ultimi datiLe rilevazioni pubblicate nelle ultime settimane segnalano un sorpasso del fronte contrario alla riforma, anche se non in modo netto. Un sondaggio SWG realizzato nei primi giorni di marzo indica il NO ... pensionipertutti.it Il danno di un voto sbagliato ai referendum si porta dietro per decenni. Ci siamo già passati. #fblifestyle - facebook.com facebook Referendum, video-propaganda inviato agli italiani all’estero che chiedono come si vota: “Fate una X sul Sì" x.com