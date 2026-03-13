Domenica 15 marzo 2026 alle 18:30 si sfidano il Real Betis e il Celta Vigo alla Cartuja. Entrambe le squadre sono impegnate in Europa League e hanno concluso la prima fase con buoni risultati. Le formazioni ufficiali sono state già annunciate e le quote sui bookmaker indicano una partita aperta. Si discute inoltre se entrambe le squadre riusciranno a segnare durante l’incontro.

Real Betis e Celta Vigo sono gli alfieri spagnoli in Europa League: entrambe tengono molto alla ribalta europea e hanno disputato un’ottima prima fase. Nell’andata degli ottavi di finale, però, mancano per entrambe i motivi per sorridere: i galiziani hanno giocato una buona gara col Lione ma non sono riusciti a chiudere i primi 90. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Betis-Celta Vigo (domenica 15 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a la Cartuja?

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