Nella mattinata di oggi, sulle strade reggiane, si sono verificati diversi incidenti. Una donna è rimasta ferita in uno scontro tra auto avvenuto tra Arceto di Scandiano e Salvaterra, lungo via per Casalgrande. Altre auto sono state coinvolte in schianti che hanno causato disagi al traffico e interventi delle forze dell'ordine. La zona è stata comunque rimessa in sicurezza nel giro di poco tempo.

Reggio Emilia, 13 marzo 2026 - Una raffica di incidenti stradali ha interessato le strade reggiane. Nella prima mattinata una donna è rimasta ferita nella sbandata della sua auto, tra Arceto di Scandiano e Salvaterra su via per Casalgrande. I vigili del fuoco hanno liberato la conducente dalla vettura per poi affidarla al personale sanitario per il trasporto in ospedale. Poco dopo altro schianto simile, stavolta in via Nazionale, sull’ex Statale 62 a Codisotto di Luzzara. Ferito in modo non grave un uomo di origine nigeriana di 37 anni, che si stava recando al lavoro. E’ stato portato in ospedale a Guastalla. I vigili del fuoco hanno messo la vettura in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di schianti sulle strade reggiane

