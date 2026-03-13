Il peeling viso è un trattamento che può essere superficiale o più profondo e viene utilizzato per rinnovare la pelle attraverso l’applicazione di specifici attivi. La procedura viene eseguita da professionisti e mira a migliorare l’aspetto della pelle, ma può comportare rischi o effetti indesiderati se non eseguita correttamente. È importante conoscere i diversi tipi di peeling e le possibili complicanze associate.

Lo ha capito, suo malgrado, Victoria Nelson, che su TikTok, in un video ormai virale, ha raccontato di come un trattamento esfoliante per attenuare i segni dell'acne abbia finito per danneggiarle il viso in modo permanente: secondo la ragazza, una celebre estetista di Los Angeles avrebbe usato attivi che non sarebbero permessi in un centro estetico e, dopo averle procurato una brutta ustione, invece di mandarla dal medico le avrebbe consigliato un ciclo di trattamenti riparativi da fare nel suo stesso salone. Dopo che la ragazza ha annunciato che avrebbe sporto denuncia, del caso si è occupato anche il magazine statunitense The Cut. Di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Peeling viso, cosa sapere e cosa può andare storto

