Parità di genere? In realtà in Italia per le donne va sempre peggio
In Italia, le donne continuano a incontrare difficoltà crescenti nel mondo del lavoro, mentre il premio
"Nutrire la parità - ing Equality", il premio di Unicoop Firenze alle imprese fornitrici che promuovono leadership e presenza femminile.
Parità di genere? "In realtà per le donne in Italia va sempre peggio""Nutrire la parità - ing Equality", il premio di Unicoop Firenze alle imprese fornitrici che promuovono leadership e presenza femminile.
Parità di genere, Guterres alle donne: "Continuate a scuotere le fondamenta del privilegio"Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha affermato che le donne stanno guidando la lotta per la parità dei diritti,...
Parità di genere: la Commissione UE presenta la strategia 2026-2030La Commissione europea ha presentato la nuova strategia per la parità di genere 2026-2030, un piano quinquennale volto a rafforzare l’uguaglianza ... ipsoa.it
Il 'termometro' per valutare l’impatto di leggi e programmi di investimento sulla parità di genereLa prassi di riferimento UNI/PdR 180:2026 varata dall’Uni, l’ente italiano di normazione, intende contribuire al contrasto del gender gap. Secondo un report ... repubblica.it
