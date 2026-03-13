Paolo Fox ha pubblicato le previsioni astrologiche per il weekend del 14 e 15 marzo 2026. Le sue previsioni riguardano i segni zodiacali, con attenzione alle questioni di amore e lavoro. Le persone interessate possono consultare le sue indicazioni per orientarsi in questi due giorni di marzo. Le previsioni sono state diffuse attraverso i canali ufficiali dell’astrologo.

Paolo Fox rivela l' oroscopo del fine settimana 14 e 15 marzo 2026, concentrandosi su amore e lavoro. Dal pomeriggio di sabato, la Luna entra nella casa dell'Acquario, scaricando un po' di tensioni vissute in precedenza. Per alcuni segni zodiacali, tipo il Cancro, la situazione migliora sia in amore, in famiglia che a livello personale. Approfondiamo. Oroscopo Paolo Fox 14-15 marzo 2026: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: Venere ti aiuta molto in queste 48 ore, rendendo prioritario l'amore rispetto alle altre faccende. Paolo Fox consiglia di assaporare la passione, senza fare polemiche con Leone o Bilancia. Lavoro: l'astrologia di questo weekend non si focalizza su questo settore. 🔗 Leggi su Ultimora.news

© Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche weekend 14-15 marzo 2026

