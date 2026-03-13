Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci | Venerdì 13 marzo 2026

Da tpi.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, l’oroscopo di Paolo Fox fornisce previsioni per i segni della Bilancia, dello Scorpione, del Sagittario, del Capricorno, dell’Acquario e dei Pesci. Le indicazioni riguardano le giornate di venerdì 13 marzo 2026 e sono state pubblicate sulle piattaforme ufficiali e sui canali dedicati. Le previsioni sono rivolte a chi segue l’oroscopo quotidiano, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

Oroscopo Paolo Fox oggi Venerdì 13 marzo 2026 Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 13 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione,   Sagittario, Capricorno, Acquario  e  Pesci  presenti online: BILANCIA Cari Bilancia, la giornata vi invita a ritrovare armonia dentro e fuori di voi. 🔗 Leggi su Tpi.it

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