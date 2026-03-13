Aprile 2026 porta cambiamenti significativi per i dodici segni zodiacali, con alcune categorie più favorite di altre in ambito lavorativo. Secondo la classifica di Eryx, in questo periodo i segni predatori avranno nuove opportunità di lavoro, mentre il 26 aprile Urano entra in Gemelli, influenzando i processi decisionali legati a comunicazione, tecnologia, formazione e informazione. Questo mese accelera i ritmi e le scelte professionali.

Aprile 2026 non è un mese di routine. È un mese che accelera. Il 26 aprile Urano entra in Gemelli e segna l’inizio di una fase più veloce nei processi decisionali, soprattutto nei settori legati a comunicazione, tecnologia, formazione e informazione. In termini concreti significa una cosa sola: chi aggiorna competenze, strumenti e relazioni professionali può guadagnare terreno rapidamente. Aprile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo mese di aprile 2026: i segni predatori e le nuove opportunità di lavoro. La classifica di Eryx per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

