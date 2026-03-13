Meteo Genova e Liguria le previsioni per il weekend

Per il fine settimana tra il 14 e il 15 marzo, le previsioni meteo indicano condizioni variabili a Genova e in Liguria. Le temperature sono previste in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti, con possibilità di pioggia soprattutto nella seconda parte del weekend. Il cielo sarà generalmente nuvoloso, con schiarite occasionali, e le temperature massime si aggireranno intorno ai 15-17 gradi.

Che tempo farà a Genova e in Liguria nel fine settimana tra sabato 14 e domenica 15 marzo? Si avvicinano la Primavera e il cambio dell'ora (previsto per la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026). Nel frattempo ecco le previsioni degli esperti di 3BMeteo.com per Genova e la Liguria per il weekend. A Genova cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima a 16°C, venti moderati e mare poco mosso. Situazione simile anche sul resto della Liguria, nuvolosità in aumento, però, al pomeriggio sul ponente. Sabato 14 marzo peggioramento a Genova, con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

