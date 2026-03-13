Domenica 15 marzo 2026 alle 14:00 si gioca Maiorca-Espanyol. Il Maiorca, che attualmente ha 25 punti, si trova al terz’ultimo posto in classifica e ha deciso di affidarsi a Demichelis dopo aver rimosso Arrasate. L’Espanyol, invece, cerca punti per migliorare la sua posizione in campionato. Le formazioni e le quote sono disponibili per gli appassionati interessati a seguire la partita.

Il Maiorca ha 25 punti ed è al terz’ultimo posto: i motivi per sorridere sono pochi per los Bermellones che hanno preso la dolorosa decisione di separarsi da Arrasate e hanno ingaggiato Demichelis. L’argentino ha esordito a Pamplona con un’ottima prestazione, che però non ha avuto il giusto coronamento: l’Osasuna, infatti, è riuscito a rimontare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Maiorca-Espanyol (domenica 15 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Bermellones affamati di punti

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Maiorca-Espanyol (domenica 15 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Bermellones affamati di punti ift.tt/jK0L9ZJ #scommesse #pronostici x.com

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