Mach & Mach presenta il modello ‘Sirene’, un mocassino decorato con perle che si distingue per la calzata e la cura nei dettagli. La scarpa viene offerta attraverso un articolo che include anche link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista tramite questi collegamenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’effetto ‘Sirene’: dettagli perle e lavorazione della tomaia. L’analisi visiva del mocassino ‘Sirene’ rivela un approccio estetico che gioca sul contrasto tra la sobrietà della pelle nera lucida e la delicatezza dell’applicazione a perle. La scelta di utilizzare una superficie liscia e brillante come base permette di far risaltare l’elemento decorativo principale: una fibbia argentata arricchita da perline e nastro. Questa... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mach & Mach ‘Sirene’: Mocassino perle, calzata e cura

Articoli correlati

Leggi anche: Mach & Mach Stringata: Ne vale la pena?

Leggi anche: Mach & Mach ‘Le Cadeau’: Sandalo rafia e fiocco, vale 24,9€?