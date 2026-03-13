L'oroscopo di sabato 14 marzo 2026 | quanta creatività per Acquario e Pesci

L’oroscopo di sabato 14 marzo 2026 indica che i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Pesci potranno contare su una buona dose di creatività, mentre Gemelli e Sagittario, che di solito seguono la logica, sceglieranno di affidarsi alle emozioni e al cuore. Questi sono i principali spunti dell’oroscopo per questa giornata, senza ulteriori approfondimenti o interpretazioni.

Nell’oroscopo di sabato 14 marzo 2026: Gemelli e Sagittario alla logica preferiscono il linguaggio del cuore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il parcheggio dell’Acquario è aperto tutti i giorni 24 ore su 24 ed è riservato alle sole autovetture, non sono ammessi camper. Dispone di 163 posti totali, di cui 4 per disabili. Nell'area pedonale del Porto Antico sono presenti diversi parcheggi, che possono ess - facebook.com facebook