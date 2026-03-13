Lorenzo Spolverato verso il GFVIP? Il dettaglio che fa chiarezza

Da 361magazine.com 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si parla molto di un possibile ingresso di Lorenzo Spolverato nel cast del Grande Fratello Vip. Il nome dell’attore è diventato oggetto di discussione tra gli appassionati e sui social, dove si moltiplicano le voci e le indiscrezioni. Al momento, non ci sono comunicati ufficiali o conferme da parte dei protagonisti coinvolti.

Lorenzo Spolverato verso il GFVIP? Il dettaglio che alimenta i rumors. Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Spolverato ha iniziato a circolare con sempre più insistenza negli ambienti televisivi e sui social. Il motivo? Un’indiscrezione che sta facendo impazzire i fan dei reality: il giovane volto potrebbe entrare al Grande Fratello VIP? Leggi anche  Nicolò Filippucci pubblica “Un posto dove andare”, il nuovo album Nelle ultime ore l’esperto di gossip Amedeo Venza ha precisato un dettaglio: “Al momento non c’è ombra di Lorenzo nella lista.. probabilmente si parlerà di questa conoscenza con Lucia ma non hanno intenzione di farlo entrare come concorrente”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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