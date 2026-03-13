LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con la partenza prevista in mattinata. La corsa è in diretta e si può seguire aggiornando la pagina online. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale durante la giornata. La diretta della Parigi-Nizza inizia alle 12 e sarà disponibile per gli utenti che vogliono seguire l'evento.

10.49 Si riparte dal colpaccio fatto da Giulio Pellizzari ieri: secondo dietro a Mathieu van der Poel, il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe ha conquistato grazie agli abbuoni la Maglia Azzurra. 10.45 Il percorso è lungo 184 km e prevede 4 GPM, tutti negli ultimi 100 km. Il primo sarà quello di Monte delle Cesane (7.8 km al 6.5% medio, con punte al 15%), che terminerà a -94 dalla conclusione. Dopo diversi km di saliscendi si affronterà l'ascesa di Monte della Mattera (6.5 km al 5.1% medio), poco dopo la fine di questo tratto si entrerà, a 45 km dalla conclusione, nel ciruito finale.