Le prime pagine di oggi

Oggi si sono svolti diversi eventi di rilievo. Mojtaba Khamenei ha tenuto il suo primo discorso pubblico, mentre un attacco ha colpito la base militare italiana di Erbil. Inoltre, si sono svolti vari comizi e interventi pubblici che hanno attirato l'attenzione dei media. Le notizie di giornata comprendono anche aggiornamenti su altri episodi di cronaca ed eventi politici.

Il primo discorso di Mojtaba Khamenei, l'attacco alla base militare italiana di Erbil, e il comizio di Meloni sul referendum Mentre la maggior parte dei giornali di oggi continua a seguire in apertura le notizie sulla guerra in Medio Oriente, qualche giornale si occupa invece della campagna per il referendum sulla magistratura che si terrà il 22 e il 23 marzo. I titoli sulla guerra riguardano il primo comunicato, letto dalla televisione nazionale, della nuova Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, che ha detto di voler mantenere il blocco alla navigazione nello stretto di Hormuz e di voler continuare la guerra, e l’attacco alla base... 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le prime pagine di oggi RASSEGNA STAMPA 8 MARZO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI Aggiornamenti e contenuti dedicati a prime pagine Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 marzo: la rassegna stampa; Le prime pagine di mercoledì 11 marzo 2026; Tutta la storia in un titolo: le prime pagine del Corriere in un libro; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 marzo: la rassegna stampa. Rassegna stampa: le prime pagine dei giornali salernitani del 13 marzoStampaEcco i titoli delle prime pagine dei giornali in edicola. Rassegna stampa a cura di Salernonotizie Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Il Ruggi fra nuove denunce e salassi. Sos P ... salernonotizie.it Le prime pagine dei quotidiani sportivi: Fiorentina, la coppa scomodaVi proponiamo le prime pagine dei tre quotidiani sportivi in edicola questa mattina ... msn.com Rassegna stampa: le prime pagine in foto di alcuni giornali salernitani del 13 marzo 2026 salernonotizie.it - facebook.com facebook Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 9 marzo x.com