La rivoluzione della fecondazione assistita | cosa cambia dove farla e quanto costa in Sicilia

In Sicilia si sta assistendo a un cambiamento importante nella fecondazione assistita, nota anche come Pma. La regione ha avviato nuove procedure e regolamentazioni per questa procedura, rendendola più accessibile in alcuni centri specializzati. I costi variano a seconda delle strutture e dei trattamenti specifici, mentre le modalità di accesso sono soggette a nuove normative.

Dal 1° gennaio, nell'Isola le tecniche di Pma sono sostenute dal Sistema sanitario nazionale con un grande impegno economico. Ecco quali sono i centri accreditati e quanto si spende per inseguire il sogno di diventare genitori. Le storie di chi ce l'ha fatta dopo vari tentativi tra ostacoli e colpi di scena In Sicilia è iniziata la rivoluzione della Pma. Per chi non lo sapesse, Pma è un acronimo. E chi pensa che abbia a che fare con parole come pubblico ministero e autonomia (visto il referendum ormai imminente) si sbaglia. Pma sta per procreazione medicalmente assistita e riguarda quelle tecniche impiegate per aiutare le coppie con problemi di infertilità a concepire. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

