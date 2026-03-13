La pelle del mondo | anticipazioni ospiti quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la seconda puntata de “La pelle del mondo”,il nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film. Un viaggio in sei puntate dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. Alla conduzione Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio Lillo Petrolo, attore sensibile e brillante, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Mancuso guiderà il pubblico in una riflessione profonda e... 🔗 Leggi su Tpi.it

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