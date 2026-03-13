La mossa del campione Pro all’attacco con Dukhno

Oggi a Biella prende il via la seconda tappa del campionato italiano di Serie A-B di ginnastica artistica. La competizione si svolge nella giornata di oggi, mentre le atlete più attese saliranno in pedana domani alle 14. La manifestazione coinvolge diverse squadre e ginnaste, con le principali protagoniste pronte a mostrare le loro esibizioni.

Scatta oggi la seconda tappa del campionato italiano di Serie A-B di ginnastica artistica a Biella anche se le big scenderanno in pedana domani alle 14.30 con la GAL Lissone protagonista tra le ragazze dopo l’ottimo quarto posto di Modena e l’accoppiata Pro Carate e Sampietrina tra gli uomini. Riflettori puntati sulla Pro che dopo aver vinto al PalaPanini punta al bis in Piemonte con i suoi fantastici quattro pronti a duellare nuovamente coi veneti della Spes Mestre, secondi all’esordio staccati di un solo punto. Più lontani i campioni in carica di Romagna Team. Intanto è atterrato ieri mattina a Malpensa e nel pomeriggio si è allenato con il capitano Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Diego Vazzola anche il campione del mondo juniores Arsenii Dukhno che gli addetti ai lavori indicano come la vera stella di questo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

