La collezione egizia di Massimiliano d' Asburgo torna a Miramare dopo 140 anni

Dopo 143 anni, le opere egizio-orientali di Massimiliano d'Asburgo tornano a Trieste, esposte nelle scuderie del museo storico di Miramare. La collezione, trasferita all’Austria nel 1880, sarà visibile grazie a una collaborazione tra il museo triestino e il Kunsthistorisches Museum di Vienna. La mostra comprende pezzi storici provenienti dalla raccolta egizia dell'imperatore.

Cento opere raccolte dall'imperatore saranno esposte a Trieste, nelle scuderie del castello da aprile a novembre di quest'anno Una collezione storica, trasferita in Austria 143 anni fa, torna a Trieste. Sono le opere egizio-orientali raccolte da Massimiliano d'Asburgo, da oltre un secolo al Kunsthistorisches museum di Vienna, che grazie a una collaborazione con il museo storico di Miramare saranno esposte alle scuderie del castello dal 2 aprile al 1° novembre di quest'anno. A curarla Massimo Osanna, direttore della Direzione generale musei, Christian Greco, direttore del museo Egizio di Torino, Cäcilia Bischoff, storica dell’arte del Khm e Michaela Hüttner, responsabile della collezione oltreconfine. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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