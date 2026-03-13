La collezione egizia di Massimiliano d' Asburgo torna a Miramare dopo 140 anni

Dopo 143 anni, le opere egizio-orientali appartenute a Massimiliano d'Asburgo tornano a Trieste. La collezione, custodita al Kunsthistorisches Museum di Vienna, sarà esposta alle scuderie di Miramare grazie a una collaborazione tra i due musei. La mostra rappresenta il rientro di un patrimonio storico che per più di un secolo è stato in Austria.

Cento opere raccolte dall'imperatore saranno esposte a Trieste, nelle scuderie del castello da aprile a novembre di quest'anno Una collezione storica, trasferita in Austria 143 anni fa, torna a Trieste. Sono le opere egizio-orientali raccolte da Massimiliano d'Asburgo, da oltre un secolo al Kunsthistorisches museum di Vienna, che grazie a una collaborazione con il museo storico di Miramare saranno esposte alle scuderie del castello dal 2 aprile al 1° novembre di quest'anno. A curarla Massimo Osanna, direttore della Direzione generale musei, Christian Greco, direttore del museo Egizio di Torino, Cäcilia Bischoff, storica dell’arte del Khm e Michaela Hüttner, responsabile della collezione oltreconfine. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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