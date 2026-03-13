In arrivo Eu Inc entità per la registrazione delle nuove società in Europa

È stato annunciato il lancio di Eu Inc, un’entità incaricata di registrare nuove società in Europa. Le aziende potranno costituirsi in massimo 48 ore, pagando fino a 100 euro, grazie a procedure interamente digitali. Inoltre, è stato presentato un piano europeo di azionariato per i dipendenti, che permette alle imprese di offrire stock option con un’unica procedura valida in tutta l’Unione Europea.

Costituzione di una società entro 48 ore con un costo massimo di 100 euro, procedure completamente digitali e un piano europeo di azionariato per i dipendenti che consentirà alle imprese di offrire stock option con un unico schema valido in tutta l’Ue. Sono i pilastri della Eu Inc, il nuovo quadro societario che la Commissione europea si appresta a svelare il 18 marzo con la proposta sul 28esimo regime. Secondo una bozza visionata dall’Ansa, lo schema sarà opzionale e prevede una società europea a responsabilità limitata con regole armonizzate per semplificare la nascita e la gestione delle aziende in Europa e rafforzarne la competitività nei confronti di Stati Uniti e Cina. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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