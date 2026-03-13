Fino al 15 marzo si svolgono i giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con atleti italiani protagonisti in diverse discipline. Durante l’evento sono stati assegnati vari medaglie, e sono stati raggiunti numerosi podi da parte degli sportivi italiani. La competizione coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo, con il medagliere nazionale che si arricchisce di premi conquistati in questa edizione.

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Giacomo Bertagnolli, argento slalom Gigante Vision Impaired Giacomo Bertagnolli vince la quarta medaglia, un argento nello Slalom Gigante Vision Impaired con la sua guida Andrea Ravelli. «Siamo quattro su quattro, ma a parte il bronzo iniziale che è la sorpresa abbiamo replicato pari pari Pechino». René De Silvestro, oro gigante categoria sitting René De Silvestro con il tempo di 2’10”44 ha portato all'Italia la prima storica medaglia d’oro nel sitting. «Oggi è stata sofferta, ma ce l'ho messa tutto per arrivare in fondo e sono felicissimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, tutti i podi degli atleti italiani

Italia da Record: sei medaglie in un giorno | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

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Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è recordLeggi su Sky TG24 l'articolo Paralimpiadi invernali, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 14, è record ... tg24.sky.it

Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026: Italia da record al terzo posto!Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d'Apertura andata in scena all'Arena di Verona, sono ... oasport.it

MILANO CORTINA | Tre medaglie d'oro e una d'argento hanno arricchito il bottino dell'Italia alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. La spedizione azzurra raggiunge così il record di 14 podi conquistati e supera il precedente primato di 13 che risaliva a Lilleh - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli conquista l’argento nello slalom gigante della categoria ipovedenti! Per il nostro portacolori si tratta della quarta medaglia (1 oro, 2 argenti, 1 bronzo) in questa straordinaria edizione dei Giochi. x.com