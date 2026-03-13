Il medagliere delle paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 tutti i podi degli atleti italiani

Da vanityfair.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino al 15 marzo si svolgono i giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con atleti italiani protagonisti in diverse discipline. Durante l’evento sono stati assegnati vari medaglie, e sono stati raggiunti numerosi podi da parte degli sportivi italiani. La competizione coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo, con il medagliere nazionale che si arricchisce di premi conquistati in questa edizione.

I Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Giacomo Bertagnolli, argento slalom Gigante Vision Impaired Giacomo Bertagnolli vince la quarta medaglia, un argento nello Slalom Gigante Vision Impaired con la sua guida Andrea Ravelli. «Siamo quattro su quattro, ma a parte il bronzo iniziale che è la sorpresa abbiamo replicato pari pari Pechino». René De Silvestro, oro gigante categoria sitting René De Silvestro con il tempo di 2’10”44 ha portato all'Italia la prima storica medaglia d’oro nel sitting. «Oggi è stata sofferta, ma ce l'ho messa tutto per arrivare in fondo e sono felicissimo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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