Un nuovo modello di giacca oversize di Dolce & Gabbana Denim viene messo sotto i riflettori, attirando l’attenzione sulla sua interpretazione del denim. La collezione suscita domande sull’origine del capo, tra uno stile usato e l’influenza del fast fashion. L’articolo include anche link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per i lettori.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il paradosso del ‘Denim Used’: tra artigianalità D&G e produzione industriale. L’eleganza nascosta nella sporcizia controllata. La giacca lunga in denim nero di Dolce & Gabbana presenta una finitura “effetto used” che non è semplice usura, ma un trattamento estetico studiato per conferire carattere al capo. Dolce & Gabbana Giacca lunga denim Questo stile grungeboho si scontra con l’immagine di lusso puro del brand, creando un paradosso interessante: la giacca cerca di bilanciare la ruvidità del tessuto con i dettagli di pregio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolce & Gabbana Denim Oversize: stile usato o fast fashion?

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