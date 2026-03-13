Prima della partita contro il Verona, Daniele De Rossi ha partecipato a una conferenza stampa in cui ha parlato delle sue esperienze passate. Ha dichiarato di aver subito dubbi da parte di alcuni e ha commentato cosa sarebbe successo se la formazione avesse perso contro la Roma. La sua presenza in conferenza ha attirato l’attenzione sui suoi commenti.

Intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro il Verona, Daniele De Rossi ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il motivo? Le polemiche relative alla formazione schierata nel match contro la Roma: avendo lasciato fuori titolarissimi come Malinovskyi e Vitinha, ha dato modo alle malelingue di parlare a sproposito. Le parole di De Rossi. “Io so benissimo cosa sarebbe successo contro la Roma se avessimo perso con quella formazione. Ho letto cosa è successo dall’uscita della formazione ed è gravissimo dubitare una persona che sta nel calcio da 20 anni perché gioca contro la sua squadra o perché fa una formazione diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Rossi: “Hanno dubitato di me. So cosa sarebbe successo se avessimo perso contro la Roma con quella formazione”

Articoli correlati

Fiorello e Maria De Filippi hanno litigato? Il gossip infiamma la rete: ecco cosa sarebbe successoUn nome che riemerge, un’imitazione che fa discutere e rapporti che, all’improvviso, sembrano incrinarsi.