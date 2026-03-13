Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 14 marzo 2026

Il 14 marzo 2026, a Caserta, diverse notizie hanno catturato l’attenzione. È stato eseguito un maxi sequestro di 32 milioni di euro legato a una frode nel settore informatico. Inoltre, si sono svolti dibattiti sulla vice presidenza in Provincia e sono stati annunciati gli eventi previsti nel fine settimana. Questi sono i fatti principali che hanno segnato la giornata nella provincia.

Il maxi sequestro da 32 milioni di euro per una frode nel settore informatico; il nodo della vice presidenza in Provincia e gli eventi del week end Il maxi sequestro da 32 milioni di euro per una frode nel settore informatico; il nodo della vice presidenza in Provincia e gli eventi del week end. Queste le breaking news del 13 marzo 2026. Maxi frode nel settore informatico. Sono 64 gli indagati in un’inchiesta della Guardia di Finanza che ha eseguito su richiesta della Procura Europea un maxi sequestro da 32 milioni di euro tra le province di Caserta e Napoli. Un vero arsenale da guerra, con Kalashnikov e mitragliatore Uzi, in un’officina di Mondragone. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 14 gennaio 2026 Leggi anche: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 14 febbraio 2026 Tutto quello che riguarda Breaking news Temi più discussi: Breaking news: le 10 notizie più interessanti del 10 marzo 2026; Tgcom24: Breaking News delle 11.00 | Netanyahu: In Iran non abbiamo ancora finito Video; Pavia Uno TV Radio Pavia Breaking News – 10 marzo 2026; Breaking news infrastrutture - Piano Casa Italia: decreto da 950 milioni slitta al 10 marzo per rilanciare edilizia pubblica e fondi privati. Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 14 marzo 2026Il maxi sequestro da 32 milioni di euro per una frode nel settore informatico; il nodo della vice presidenza in Provincia e gli eventi del week end. Queste le breaking news del 13 marzo 2026. Maxi ... casertanews.it Breaking news: le 10 notizie più interessanti dell'8 marzo 2026Tra prossime scarcerazioni e affiliati già liberi: come cambiano gli scenari del clan. Conto alla rovescia per i fedelissimi del boss Michele Zagaria. Incidente stradale in autostrada, calciatori si r ... casertanews.it LaC News24. . Dalle novità sulle indagini riguardanti l’incendio che ha distrutto il locale Sunset a Palmi ai “robot” operativi all’ospedale di Cosenza: questo e molto altro nelle Breaking news delle 19.00 - facebook.com facebook Breaking news #BolognaRoma #EuropaLeague #Gasperini x.com