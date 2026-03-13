Angers-Nizza sabato 14 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 14 marzo 2026 alle 19:00 si affrontano Angers e Nizza nella ventiseiesima giornata di Ligue 1. L’incontro si svolge allo stadio di Angers, con le formazioni ufficiali già annunciate e i convocati pronti per scendere in campo. Il Nizza cerca punti preziosi in zona salvezza, mentre l’Angers si presenta con maggiore serenità e senza assenze importanti.

In zona salvezza il Nizza deve guardarsi sempre di più le spalle mentre l’Angers è sempre più tranquillo e può già vedere al futuro con grande fiducia: intanto queste 2 squadre scendono in campo per il turno numero 26 di Ligue1. Gli Scoitses vengono dal colpaccio di Nantes che se non chiude il discorso salvezza ci va molto vicino: sono adesso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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