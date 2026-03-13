Le due fontane storiche dei Boschetti Reali, che sono rimaste senza acqua per molti anni, torneranno a funzionare grazie a un intervento approvato dalla giunta comunale. La convenzione con BrianzAcque prevede una riqualificazione del valore di circa 487 mila euro, realizzata a scomputo oneri. L’intervento mira a ripristinare il funzionamento delle fontane e a migliorare l’area.

Le due fontane storiche dei Boschetti Reali, mute da decenni, torneranno presto a zampillare. La giunta comunale ha approvato la convenzione con BrianzAcque che dà il via a un intervento di riqualificazione dal valore di circa 487mila euro, realizzato a scomputo oneri. Un progetto che punta a restituire splendore a uno dei luoghi più suggestivi della città, cerniera verde tra la Villa Reale e il centro storico. Il cuore dell’operazione riguarda proprio le fontane ai piedi della statua di Garibaldi: saranno oggetto di un completo rifacimento strutturale ed estetico, a partire dal fondo vasca, che verrà impermeabilizzato ex novo. Da qui prenderà vita un impianto moderno, collegato alla rete idrica di BrianzAcque, con ugelli e sistemi di trattamento pensati per ridurre consumi e manutenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ai Boschetti. L’acqua tornerà a zampillare

