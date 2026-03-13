15 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 15 marzo segna il 74º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data è descritto come deciso e carismatico, capace di influenzare gli equilibri di chi lo circonda. Sono caratteristiche che si riflettono nelle persone nate oggi, senza considerare altri fattori o motivazioni. L’attenzione è rivolta esclusivamente alle caratteristiche associate a questa data.

Il 15 marzo è il 74º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e carismatico, con una forte capacità di incidere negli equilibri che lo circondano. È una persona che non teme le responsabilità e sa assumere un ruolo centrale nei momenti cruciali. Fatti salienti: Nel 44 a.C., alle celebri Idi di marzo, viene assassinato Giulio Cesare nel Teatro di Pompeo a Roma. La sua morte segna una svolta decisiva nella storia di Roma, aprendo la strada alla fine della Repubblica e all’ascesa dell’Impero. ARIETEAmore - Meno impulsivo, più riflessivo: oggi conta la qualità del gestoLavoro - Buon momento per sistemare dettagli lasciati in... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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la Repubblica. . Dal 12 marzo fino a data a destinarsi a Caino, piccolo Comune di poco più di duemila abitanti nel Bresciano, “è vietato nascere, morire e sposarsi”: così si legge sul cartello firmato dal sindaco Cesare Sambrici e affisso sulla porta dell’ufficio an - facebook.com facebook

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