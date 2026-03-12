Durante una trasmissione televisiva, il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha utilizzato un video che mostra un attacco ai missili contro una base italiana di Erbil, commentando con toni duri il governo e il presidente del Consiglio. Nel suo intervento ha espresso solidarietà ai militari italiani coinvolti e ha fatto riferimento alla responsabilità di Trump, Netanyahu e alle scelte di Meloni.

«L’ attacco alla base italiana di Erbil, per il quale esprimiamo solidarietà e vicinanza ai nostri militari, dimostra in che situazione ci hanno messo Trump, Netanyahu e il servilismo di Giorgia Meloni ». Lo scrive sui social, a corredo di un video, Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 stelle, ospite ieri sera nello studio di Rete 4 di Realpolitik. E la prima considerazione che viene da fare è: ma non ci dovrebbe essere un limite che la decenza politica non dovrebbe mai valicare – ma che di fatto, sembra non esserci, almeno non nei talk sul piccolo schermo –? Quello a cui ci riferiamo, cioè, che dovrebbe comunque separare la legittima critica al governo dal tifo contro l’interesse nazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vergogna M5S, l’ultimo sciacallaggio: il contiano Silvestri in tv usa i missili contro l’Italia per insultare governo e Meloni (video)

