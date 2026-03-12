Un letto sfatto può valere 3 milioni di euro? Il caso dell’opera che ha fatto discutere il mondo dell’arte

Un letto disfatto, con oggetti personali e bottiglie sparse, ha suscitato scalpore nel mondo dell’arte per il suo valore di 3 milioni di euro. L’opera, che rappresenta una scena di vita vissuta, ha attirato l’attenzione di collezionisti e critici, dividendosi tra chi la considera un capolavoro e chi la giudica una provocazione. La vendita è stata oggetto di ampie discussioni nel settore artistico e mediatico.

Un letto disfatto, con oggetti personali e bottiglie sparsi intorno, segni evidenti di una vita senza filtri. Può davvero essere arte? Per qualcuno sì, e anche molto preziosa. L'installazione My Bed dell'artista britannica Tracey Emin è stata venduta nel 2014 per oltre due milioni e mezzo di sterline (circa 3 milioni di euro) e racconta un momento di crisi personale diventato una delle opere più discusse dell'arte contemporanea. Realizzata nel 1998, l'installazione rappresenta il letto dell'artista dopo un periodo di forte depressione legato alla fine di una relazione sentimentale. Resti di una quotidianità disordinata che raccontano in modo tanto crudo quanto vero quel momento difficile della vita di Tracey Emin.