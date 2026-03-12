Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Ecco le ultime notizie sul calcio estero: tutte le novità più recenti provenienti da diverse nazioni vengono aggiornate continuamente nel corso della giornata. Si segnalano trasferimenti, risultati di partite e annunci ufficiali di club e federazioni provenienti da vari paesi. Le notizie sono raccolte in tempo reale per offrire un quadro completo delle principali vicende del calcio internazionale.

Calciomercato Inter, addio al 3-5-2! Chivu punta su quei due innesti per cambiare il centrocampo Bastoni Barcellona, l'allarme dalla Spagna per l'Inter: Deco ha incontrato l'agente del difensore! Lo scenario Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget! Sacchi crede nel Milan: «7 punti dall'Inter sono tanti ma possono farcela! Ecco chi può essere l'uomo chiave per lo scudetto» Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall'Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un'altra squadra di Serie A sullo sfondo Probabili formazioni Inter Atalanta, Bastoni ancora in dubbio? La gestione di Chivu per lui e Calhanoglu Mercato Inter, Calhanoglu sempre più lontano dai nerazzurri: le ultime.