Thom Browne ha presentato il pantalone ‘unconstructed Combo’, una novità tra i capi della collezione. Il pantalone si distingue per il suo design senza cuciture evidenti e linee minimaliste. La proposta si rivolge a chi cerca uno stile essenziale e contemporaneo, caratterizzato da un taglio pulito e senza dettagli superflui. La collezione include anche altri capi con caratteristiche simili, mantenendo una coerenza stilistica.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La firma ‘Unconstructed’: come il patchwork neronavy trasforma il pantalone da lavoro. L’estetica del brand Thom Browne è storicamente radicata in una sartoria classica, spesso caratterizzata da linee pulite e simmetria rigorosa. Tuttavia, la collezione ‘Unconstructed’ rappresenta una rottura deliberata con queste convenzioni. Il modello analizzato presenta una divisione cromatica orizzontale netta: la parte superiore del pantalone è realizzata in un tessuto nero, mentre la gamba inferiore passa a un blu navy profondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Thom Browne Pantalone ‘unconstructed Combo’: Analisi onesta

Articoli correlati

Leggi anche: Thom Browne Gonna Twill: Analisi tessuto, vestibilità e stile RWB

Leggi anche: Department 5 Pantalone ‘mike’: Analisi onesta

Altri aggiornamenti su Thom Browne Pantalone

Ecco perché Thom Browne è il designer più cool del momentoSiamo nel pieno della stagione dei premi, il che significa che i marchi sono alla ricerca disperata di abiti per i VIP nella speranza di creare momenti di marketing virale. Con livelli di attenzione ... gqitalia.it

Chi è Thom Browne, il brand appena acquistato dal gruppo ZegnaDa subito Thom Browne (che indossa sempre un abito grigio e pantaloni corti) si impone all'attenzione di stampa e buyer per i suoi completi, che si distinguono da quelli degli altri stilisti per le ... esquire.com