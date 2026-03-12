Thom Browne Overshirt | Nylon tecnico o status symbol?

L'overshirt di Thom Browne, realizzata in nylon tecnico, sta attirando l'attenzione nel mondo della moda. Alcuni la vedono come un capo pratico e funzionale, altri come un simbolo di status. L'articolo segnala che l'overshirt include link di affiliazione e potrebbe generare commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista.

La scelta del nylon ripstop per l'Overshirt 'Snap Front' rappresenta un punto di rottura significativo rispetto alla tradizione sartoriale di Thom Browne, storicamente legata alla lana grigia. Mentre la casa è celebre per i suoi completi in tweed e flanella che evocano l'eleganza classica britannica, questo capo abbraccia un'estetica tecnica e militare.

