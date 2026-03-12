Tenta di dar fuoco allo studio di un avvocato e minaccia l’assistente sociale fermata una donna

Una donna è stata fermata dopo aver tentato di dare fuoco allo studio di un avvocato e aver minacciato un’assistente sociale. L’incidente si è verificato nelle ultime ore, interrompendo il silenzio che circondava il caso. La polizia ha prontamente intervenuto, mettendo fine alle azioni della donna. L’intera vicenda si è svolta in tempi rapidi, lasciando poche certezze sull’accaduto.

La 35enne, seguita dall’avvocato Gabriele Picano e con problemi psichici, è stata bloccata dai carabinieri prima di dare fuoco al Comune di Sant'Apollinare È durato poche ore il mistero sull’attentato incendiario che ha coinvolto l’avvocato Gabriele Picano. La protagonista sarebbe una donna di 35 anni, assistita dallo stesso legale e con una bambina affidata alla procura dei minori a causa di problemi psichici e tossicodipendenza. Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe recata presso lo studio dell’avvocato in piazza De Gasperi e, subito dopo, al Comune di Sant’Apollinare con due taniche di benzina, con l’intento di dare fuoco a un assistente sociale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Articoli correlati

89enne esce fuori di testa e tenta di dar fuoco a una tabaccheria per un Gratta e VinciTragedia sfiorata lungo la via Casilina, dove il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Anagni ha sventato un potenziale disastro.

Una raccolta di contenuti su Tenta di dar fuoco allo studio di un...

Temi più discussi: Minaccia di dar fuoco alla casa con la nonna, arrestato e scarcerato: torna e tenta di far saltare in aria l'abitazione; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Festa della donna da incubo: l’ex la sperona con l’auto e tenta di aprire le portiere; Latina, tenta di rapire bambino di cinque mesi mentre è in macchina con i genitori: arrestato un 34enne.

Tenta di darsi fuoco davanti al tribunale, salvato dalle forze dell’ordine. Il gesto disperato annunciato sui socialTenta di darsi fuoco davanti al tribunale, salvato dalle forze dell'ordine. Il gesto disperato annunciato in video ... bergamonews.it

Le pizze non arrivavano e tenta di dar fuoco al locale: condannatoTre anni è la pena stabilita dal tribunale di Monza, con rito abbreviato, per l’uomo che tentò di dare fuoco ad un locale perché non gli portavano da mangiare. I fatti risalgono al mese di febbraio ... 105.net

Napoli, tenta di sedare una rissa: 13enne accoltellato in via Toledo - facebook.com facebook

Napoli, tenta di sedare una rissa: 13enne accoltellato #accoltellamento x.com