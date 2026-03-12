Teatro dei 3 Mestieri | adesso tocca allo spettacolo Cibate

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Un lavoro intenso e visionario che si interroga sul rapporto tra artista e mondo, tra creazione e fuga, tra fallimento e sopravvivenza. Al centro della scena l’idea di un testamento artistico lasciato a due giovani attrici, mentre l’autore immagina di sottrarsi alla relazione con il pubblico, con la società, con la realtà stessa. Lo spettacolo si sviluppa come un flusso di pensiero caustico e poetico, in cui parole, immagini e tensioni emotive si alternano tra ironia e disincanto. Restano due giovani donne alle prese con un’eredità scomoda, esposte allo sguardo del pubblico e alle contraddizioni del presente, in un circo che continua anche quando la battaglia sembra finita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Teatro dei 3 Mestieri

Mata e Grifone: mito e meraviglia per tutta la famiglia; Cinque cose da fare questo weekend a Messina; ZoomTeatro: l'8 marzo in scena 'A cirimonia di Rosario Palazzolo al Teatro del Murgo; 'A cirimonia di Rosario Palazzolo al Teatro del Murgo di Catania.

