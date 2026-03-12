Sostegno ai sacerdoti edilizia religiosa e poveri | la fotografia dell' 8x1000 in Umbria

In Umbria, l’8x1000 viene utilizzato per sostenere i sacerdoti, le opere di edilizia religiosa e le persone in difficoltà. A tre anni dal sisma, si prepara l’avvio dei lavori per la ricostruzione di una chiesa a Pierantonio, grazie alle donazioni dei cittadini che scelgono di destinare questa quota alla Chiesa Cattolica. La somma raccolta permette di finanziare interventi e assistenza sul territorio.

Dei 20,9 milioni erogati, 9 vanno al sostentamento del clero, 4,4 all'edilizia religiosa e 3,8 alla carità. Oltre 170mila interventi sul territorio “Un documento – ha detto il diacono Giovanni Lolli, che da 9 anni ne cura la pubblicazione – che non si limita ad esporre cifre, ma dà voce a storie di prossimità e speranza”. Fra queste molte quelle dedicate a persone anziane, in un contesto demografico e sociale che vede crescere i bisogni. “Con la sua attenzione pastorale e le sue iniziative di prossimità la Chiesa è impegnata affinché, come osservava Romano Guardini, la vecchiaia non sia per nessuno soltanto la conclusione della vita, ma... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

ASC Awards 2026: la fotografia di One Battle After Another trionfa ai premi dei direttori della fotografiaL’American Society of Cinematographers ha celebrato la 40ª edizione degli ASC Awards al Beverly Hilton, confermando il talento visivo dietro le opere...