Sergio Rossi Sandalo ‘bridal’ | Pro e Contro

Il sandalo ‘bridal’ di Sergio Rossi è stato recentemente al centro di discussioni tra chi lo elogia per il design elegante e chi invece ne critica alcuni aspetti pratici. La scarpa è stata presentata come parte della collezione da sposa del brand, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Sul mercato, si trovano opinioni contrastanti riguardo alla comodità e alla qualità dei materiali utilizzati.

Il tocco di lusso: raso, strass e la silhouette 'Bridal'. La denominazione 'Bridal' non è un semplice aggettivo decorativo, ma definisce l'intenzione estetica del modello: una scarpa concepita per occasioni solenni come matrimoni o serate di gala. L'effetto visivo è dominato da una finitura in raso, un tessuto che, per sua natura, offre quella morbidezza lucida tipica degli abiti da sposa, creando un contrasto elegante con la struttura rigida della suola.