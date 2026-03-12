Sentenza Tribunale di Milano n 882-2026

Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza numero 882-2026 in una causa civile di primo grado. La decisione riguarda un procedimento avviato ai sensi dell’articolo 281 e seguenti del codice di procedura civile. La causa coinvolge le parti in un procedimento giudiziario che si è svolto nel rispetto delle norme processuali vigenti. La sentenza è stata pubblicata recentemente e riguarda le questioni sollevate nel contenzioso.

Sentenza Tribunale di Milano 882 - 2026 Nella causa nella causa civile di primo grado ex art 281-decies e segg. c.p.c. iscritta al n. 214532024 R.G. promossa da Emilio Sirianni assistito dal prof. Avv. Giorgio Enea Vigevani contro Felice Manti, il Giornale, il Giornale.it, Alessandro Sallusti assistiti dalle avv. Valentina Ramella e Carlotta Nannini.