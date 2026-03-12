Scarpetta 2026 come finisce | spiegazione finale e stagione 2

Dall’11 marzo 2026 è disponibile su Prime Video Scarpetta. Si tratta della serie TV thriller creata da Elizabeth Sarnoff e basata sulla serie di romanzi di Patricia Cornwell. Protagoniste della trama sono le famose attrici Nicole Kidman e Jamie Lee Curtis. La versione giovane del personaggio interpretato dalla prima ha il volto, invece, di Rosy McEwen. La storia segue la dottoressa Kay Scarpetta, la quale lavora come medico legale capo dagli anni ’90. Torna nella sua città natale per riprendere il suo vecchio incarico e intenzionata a trovare un serial killer. Ma chi è l’assassino? Vediamo insieme cosa succede nel finale e se ci sarà una seconda stagione. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

