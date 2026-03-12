Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica in Italia varia in base al mercato libero, dove il prezzo si determina principalmente attraverso il PUN, il Prezzo Unico Nazionale. Questo rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica nel paese. Il valore del PUN viene aggiornato regolarmente e influenza le tariffe applicate ai consumatori e alle aziende. È un elemento chiave per capire quanto si paga oggi per l’energia elettrica.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Si tratta del valore di riferimento per il mercato libero, aggiornato quotidianamente sulla base dell’incontro tra domanda e offerta sulla Borsa Elettrica Italiana. Al 12 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,1436 €kWh (143,59 €MWh). Negli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una tendenza al rialzo rispetto ai valori medi di fine 2025, con picchi significativi registrati tra febbraio e marzo 2026. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore può variare in base all’offerta scelta, ma il PUN resta il punto di partenza per la formazione delle tariffe. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

