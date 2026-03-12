Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 12 marzo 2026

Stasera alle 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli. La trasmissione di approfondimento si concentra sui temi di attualità e politica, con ospiti che discutono sui fatti recenti. La puntata è prevista per questa sera, giovedì 12 marzo 2026, e sarà trasmessa in diretta.

Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 12 marzo 2026. Questa sera, giovedì 12 marzo 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l'analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 12 marzo 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata ci sarà innanzitutto la guerra che dall'Iran sta infiammando il Medio Oriente, con un reportage dal Libano che racconterà da vicino le tensioni e le conseguenze del conflitto sull'equilibrio della regione.